Власти России выделят свыше 350 миллионов рублей для помощи ветеранам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти РФ выделят более 350 миллионов рублей для помощи ветеранам. Кроме того, поддержку предоставят членам семей погибших, инвалидам и участникам войны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает Агентство "Москва".

О дополнительных мерах поддержки стало известно на заседании российского правительства. "В мае мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, Победы, которой мы обязаны нашим ветеранам", – сообщил Мишустин.

Недавно сообщалось, что россиянам проиндексируют социальные пенсии. Также будут увеличены пенсии ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме того, планируется, что выплаты ветеранам ВОВ и труженикам тыла осуществят до майских праздников.