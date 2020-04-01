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Политика

07:54

Россиянам проиндексируют социальные пенсии

общество экономика политика

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

В России с 1 апреля выросли социальной пенсии. Известно, что индексация поспособствует увеличению размера выплат на 6,1 процента.

По информации "Известий", повышение выплат коснется 4 миллионов пенсионеров.

Отмечается, что индексация также затронет военных, прошедших службу по призыву. Будут увеличены пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам и гражданам, пострадавшим в результате техногенных и радиационных катастроф.

Известно, что расходы бюджета на индексацию будут составлять 2,41 миллиарда рублей ежемесячно. За год государство выделит на эти цели 21,7 миллиарда рублей.

Ранее решение об индексации социальных пенсий было принято 19 февраля. Об этом заявляли в Минтруде.

Позднее в Госдуме предложили проиндексировать пенсии дополнительно. Там отмечали, что это не приведет к критической нагрузке на бюджет.

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