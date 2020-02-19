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Экономика

19 февраля, 15:12

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

экономика

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1%, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, расходы на индексацию составят 21,7 миллиарда рублей до конца года, передает РИА Новости.

Одновременно повысят пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие.

Отмечается, что это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырех миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона – получатели соцпенсий.

Ранее сообщалось, что в Конституции РФ будет закреплено положение о росте пенсий россиян. Поправка к основному закону об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров.

Согласно законопроекту, в России предлагается закрепить норму о формировании системы пенсионного обеспечения граждан "на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений" и поддержке ее эффективного функционирования. Кроме того, говорится о регулярном осуществлении индексации размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом.

Отмечается, что тем самым будет не только повышаться юридическая защита, но и стабильность социального стандарта.

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