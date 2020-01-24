Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Индексацию выплат для работающих пенсионеров намерены закрепить в Конституции РФ

В Конституции РФ будет закреплено положение о росте пенсий россиян. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сопредседателя профильной рабочей группы Талию Хабриеву.

Отмечается, что поправка к основному закону об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров.

"Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется", – отметила Хабриева.

Согласно законопроекту, в России предлагается закрепить норму о формировании системы пенсионного обеспечения граждан "на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений" и поддержке ее эффективного функционирования. Кроме того, говорится о регулярном осуществлении индексации размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом.

Отмечается, что тем самым будет не только повышаться юридическая защита, но и стабильность социального стандарта.

Ранее сообщалось о том, что индексация пенсий с 1 января затронет 32 миллиона неработающих пенсионеров. Специалисты пенсионного фонда обращали внимание на то, что страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров в среднем вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц.