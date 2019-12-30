Индексация пенсий с 1 января затронет 32 миллиона неработающих пенсионеров

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Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6 процента с 1 января 2020 года. После индексации размер выплат достигнет 16,5 тысячи в целом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

"По предварительным данным, индексация коснется 32 миллиона неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены на все пропущенные индексации", – заявили в ПФР.

Специалисты пенсионного фонда обратили внимание на то, что страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров в среднем вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц.

С 2018 года в России постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. В течение десятилетнего периода порог достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В 2020 году нормы распределены следующий образом: 55,5 лет для женщин, родившихся не позднее второго полугодия 1964 года, и 60,5 лет для мужчин, появившихся на свет во втором полугодии 1959 года.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что за 2019 год среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос чуть больше чем на одну тысячу рублей в месяц. При этом последняя индексация года произошла в апреле.

