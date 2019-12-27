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Общество

15:11

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

экономика общество

Фото: depositphotos/mizar_219842

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан вырос на 1,1 тысячи рублей в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

"По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на одну тысячу рублей в месяц – с 14,4 тысячи до 15,5 тысячи рублей", – сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

Последняя на данный момент индексация проводилась в апреле 2019 года. Она затронула социальные пенсии. Рост составил 2 процента с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в России за 2018 год. Кроме того, индексация пенсий по старости на 7,05 процента проводилась 1 января 2019 года.

На 2020 год запланирована индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 6,6 процента. Соответствующее распоряжение Минтруда вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее председатель Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов рассказал о бонусах за более поздний выход на пенсию. Сумма ежемесячных выплат в таком случае будет зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента. Показатели будут увеличиваться только в течение 10 лет после достижения пенсионного возраста.

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