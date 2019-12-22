Пенсионный фонд РФ рассказал, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

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В Пенсионном фонде России рассказали, как индексируются пенсии пенсионеров, ушедших с работы. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу организации Антона Дроздова.

Он отметил, что после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножают на их актуальную стоимость. Известно, что в следующем году она будет равна 93 рублям.

После того, как это сделано, к этой сумме прибавляют актуальный размер фиксированной выплаты, который в 2020 году составит 5 тысяч 686,25 рубля.

"Это дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров", – пояснил Дроздов.

Председатель ПФР также добавил, что в том случае, если пенсионер решит снова устроиться на работу, совершенная индексация останется.

Ранее Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий. Сообщалось, что в кредитные организации средства поступят в срок с 27 декабря.