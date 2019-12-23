В ПФР рассказали о бонусах за поздний выход на пенсию

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Председатель Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов рассказал о бонусах, которые получают граждане за более поздний выход на пенсию. Об этом сообщает "Российская газета".

По его словам, пенсия станет больше из-за увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты по нему. Бонусы применяются, если выход на пенсию откладывается на год. При этом показатели увеличиваются только в течение десяти лет после достижения пенсионного возраста.

За один год отложенной пенсии коэффициенты составят 1,07 для страховой пенсии и 1,056 фиксированной выплаты. Размер отложенной пенсии вырастет в два раза через десять лет.

Еще одно преимущество заключается в полном учете страховых взносов, поскольку не действует ограничение, которое накладывается при перерасчете пенсии работающих пенсионеров, заключил Дроздов.

С 1 января 2020 года пенсию более чем 30 миллионов российских пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Такой рост превысит уровень ожидаемой инфляции, фиксируемый на отметке 3,8 процента.

Ранее в ЦБ и Минфине разработали гарантированный пенсионный план (ГПП), который является новой системой добровольных пенсионных накоплений. Предполагается, что россияне сами смогут финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

