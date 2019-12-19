Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:42

Путин заявил, что новые изменения в пенсионном законодательстве не обсуждаются

власть общество

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Новые изменения в пенсионном законодательстве не обсуждаются, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Никаких новых изменений в пенсионном законодательстве не будет: изменения не готовятся и даже не обсуждаются ни в правительстве, ни в администрации президента. А заморозка накоплений – это просто средство их защиты", – заявил президент.

Ранее Центробанк и министерство финансов разработали гарантированный пенсионный план (ГПП), который является новой системой добровольных пенсионных накоплений.

Предполагается, что гарантированный пенсионный план позволит гражданам самим финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей господдержке. В частности, взносы по этой системе, которые составляют не более 6% от зарплаты, освободят от налога на доходы физлиц.

Также предусмотрена льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя, если он софинансирует взносы сотрудников, а также соцвычет, если сотрудник отчисляет более 6% от зарплаты. Как уточняется, россияне самостоятельно определят размер взноса, а изменить его можно сколько угодно раз.

С 1 января 2020 года пенсию более чем 30 миллионов российских пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Сообщается, что такой рост превысит уровень ожидаемой инфляции, фиксируемый на отметке 3,8 процента.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика