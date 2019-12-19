Путин заявил, что новые изменения в пенсионном законодательстве не обсуждаются

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Новые изменения в пенсионном законодательстве не обсуждаются, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Никаких новых изменений в пенсионном законодательстве не будет: изменения не готовятся и даже не обсуждаются ни в правительстве, ни в администрации президента. А заморозка накоплений – это просто средство их защиты", – заявил президент.

Ранее Центробанк и министерство финансов разработали гарантированный пенсионный план (ГПП), который является новой системой добровольных пенсионных накоплений.

Предполагается, что гарантированный пенсионный план позволит гражданам самим финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей господдержке. В частности, взносы по этой системе, которые составляют не более 6% от зарплаты, освободят от налога на доходы физлиц.



Также предусмотрена льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя, если он софинансирует взносы сотрудников, а также соцвычет, если сотрудник отчисляет более 6% от зарплаты. Как уточняется, россияне самостоятельно определят размер взноса, а изменить его можно сколько угодно раз.

С 1 января 2020 года пенсию более чем 30 миллионов российских пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Сообщается, что такой рост превысит уровень ожидаемой инфляции, фиксируемый на отметке 3,8 процента.