В ГД поддержали продление "заморозки" накопительной пенсии еще на год

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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии еще на год, до 2022 года включительно. Документ обсудили на пленарном заседании, сообщили РИА Новости.

"Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии", – указано в пояснительной записке.

По нынешним нормам, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6 процентов от заработной платы россиян с 2014 года перечисляют в страховую часть. Эти средства затем идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такой формат предусмотрен законом вплоть до 2021 года.

Новый законопроект поддержали в профильном комитете Госдумы по труду и соцполитике. По оценке кабмина, принятые юридические нормы позволят в 2022 году увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда России в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Речь идет о более чем 634 миллиардах рублей.

Одновременно новый законопроект поможет снизить трансферт из федерального бюджета на пенсионное страхование.

Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года пенсию более чем 30 миллионов российских пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Сообщается, что такой рост превысит уровень ожидаемой инфляции, фиксируемый на отметке 3,8 процентов.

Глава ПФР Антон Дроздов отмечал, что для индексации пенсий работающих пенсионеров в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей.