На индексацию пенсий работающим пенсионерам ПФР требуется 368 млрд рублей

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Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров потребует около 368 миллиардов рублей в 2020 году, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

"Это большие деньги, и таких денег сейчас нет", – цитирует его ТАСС.

По словам Дроздова, сейчас в стране зарегистрировано 43 миллиона пенсионеров, из которых работают 9,6 миллиона. Индексировать пенсии работающих пенсионеров перестали с 2016 года. У неработающих пенсию по старости проиндексируют на 6,6% с 1 января 2020 года.

Ранее глава ПФР сообщал, что размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в следующем году вырастет на тысячу рублей. Сейчас она составляет 15,4 тысячи рублей. По прогнозам ПФР, в 2020-м она поднимется до 16,4 тысячи рублей и до 18,3 тысячи рублей в 2022-м.

Дроздов добавил, что с 1 апреля 2020 года также увеличат пенсии по государственному пенсионному обеспечению, большинство из которых – социальные пенсии. В следующем году выплата будет равна 10 тысячам 320 рублям. Это примерно на 5% выше прожиточного минимума пенсионера.