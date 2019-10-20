ПФР рассказал о возможности выйти на пенсию досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, сообщает "Российская газета".
Чтобы уйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, нужно получить соответствующее подтверждение в центре занятости.
По информации на 1 июля, таких получателей в стране было 23,5 тысячи человек. На следующий год на эти цели заложено 4,4 миллиарда рублей.
Сенатор Валерий Рязанский считает, что россияне предпенсионного возраста не будут стремиться выходить на пенсию раньше, сообщает ИА "НСН". По его мнению, им необходимо оставаться активными участниками производственного процесса и общественных отношений.
"Ты в обойме и ты подтягиваешь себя до той формы, которая позволяет быть в строю. Это больше моральные и психологические факторы", – объяснил Рязанский. Он также добавил, что значение имеет и материальный фактор.
В сентябре в Минтруде заявили, что с 1 января 2020 года более 30 миллионов российских пенсионеров ожидает повышение пенсии. Их проиндексируют на 6,6%, что превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года – 3,8%. Выплаты для неработающих пенсионеров вырастут примерно на тысячу рублей (среднегодовое значение).
С 1 апреля следующего года планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7%. Это произойдет в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. Изменения затронут почти 4 миллиона человек.
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