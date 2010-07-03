ЦБ внедрит выплаты пенсий в Систему быстрых платежей

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Центробанк до 2023 года внедрит в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физическим лицам средств из бюджета, в том числе пенсий, социальных пособий, зарплат работникам государственных и муниципальных организаций, передает РБК.

"Развитие СБП, в том числе сервисов переводов денежных средств для физических (c2c) и юридических лиц (c2b, b2c), а также взаимодействия с бюджетом (c2g, g2c) и государственными информационными системами", – гласит цель стратегии.

Документ сейчас находится на стадии разработки. В дальнейшем он будет обсуждаться в профессиональном сообществе.

Сейчас в СБП возможны денежные переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Осенью этого года предполагается позволить физлицам переводить средства в адрес юрлиц.

В Пенсионном фонде заявили, что с ними пока не обсуждалась идея перечисления пенсий и других выплат через СБП.

Эксперты отметили, что для выплат из бюджета через СБП нужно изменить законодательство.

В проекте стратегии также предложено контролировать деятельность операторов по приему платежей, создать новые платежные продукты и сервисы, а также разработать систему трансграничных переводов. Ее предлагается запустить в 2022-2023 годах как пилотный проект с двумя странами ЕАЭС.

В январе 2019 года начала работу СБП в пилотном режиме. Через месяц она стала работать в полноценном режиме. С 1 первого октября к ней должны были подключиться все российские банки с универсальной лицензией. Требование выполнили большинство банков, однако Сбербанк этого не сделал.

