ЦБ установил сроки обязательного подключения банков к СБП

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦБ обязал системно значимые банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией – с 1 октября 2020 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

Ранее предполагалось, что крупнейшие российские банки должны подключиться к СБП уже в сентябре.

Также регулятор планирует с 1 января 2020 года предоставить кредитным организациям возможность использовать внутридневной кредит Банка России для работы в СБП в выходные и праздничные дни.

Между тем газета "Известия" отмечает, что Промсвязьбанк планировал ввести комиссию с 1 июня, однако до сих пор плата за переводы через СБП не взимается. Появление платных переводов в Ак Барс Банке могут отложить с 1 октября на 1 января 2020 года. В большинстве других организаций – участников системы, в том числе в Альфа-банке, ВТБ и Тинькофф-банке, вводить тарифы в ближайшие месяцы также не планируют.

Систему быстрых платежей запустили в пилотном режиме 28 января, а в промышленном масштабе − 28 февраля 2019 года. Она позволяет россиянам переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона. Сейчас к СБП подключено более десяти крупных банков. А в сентябре в систему планируют внедрить новый сервис – оплату товаров по QR-коду в магазинах.

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем снятия наличных. За год жители России перевели с карты на карту 27,4 триллиона рублей, в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Снятие наличных за год выросло лишь на 3,4 процента, до 26,6 триллиона рублей.

