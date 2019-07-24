Ретейлеры могут отказаться от Системы быстрых платежей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские ретейлеры пригрозили, что откажутся от участия в Системе быстрых платежей Центробанка. Их не устраивает максимальный 0,7-процентный тариф за осуществление платежей по QR-коду, пишет газета "Ведомости". Претензии ретейлеров изложены в письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

По информации издания, ретейлеры уверены, что при допустимом коридоре 0,2–07% банки будут использовать максимальный тариф. "Банк России общался с участниками рынка, затронутыми в процессе, и выработал компромиссное решение", – заявил "Ведомостям" представитель регулятора. В ЦБ пообещали изучить письмо ассоциаций ретейла после его получения. Представитель АКОРТ, в свою очередь, подчеркнул, что сети готовы участвовать в Системе быстрых платежей лишь при ставке 0,3–0,4%.

В феврале 2019 года АКОРТ и АКИТ одобрили идею Центробанка запустить в России Систему быстрых платежей (СБП). Они пообещали оказывать технологическую и организационную поддержку ее развитию. Однако уже тогда глава АКОРТ Сергей Беляков заявил ТАСС, что наибольшая ставка тарифа, при которой ретейлерам экономически целесообразно использовать новую систему, составляет 0,4%.

По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, тариф за платежи по QR-коду в СБП будет равен от 0,2% до 0,7% от суммы. Она отметила, что регулятор хочет установить тариф, выгодный всем участникам: банкам, торговым предприятиям и покупателям.

Систему быстрых платежей запустили в пилотном режиме 28 января, а в промышленном масштабе − 28 февраля 2019 года. Она позволяет россиянам переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона. Сейчас к СБП подключено более десяти крупных банков. А в сентябре в систему планирут внедрить новый сервис – оплату товаров по QR-коду в магазинах.