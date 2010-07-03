В ЦБ считают недопустимым завышение банками комиссий за переводы

Центробанк считает систему быстрых платежей "социальным благом", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет газета "Известия".
"Мы этот проект рассматриваем в некотором смысле как социальное благо, поскольку люди предъявляют требования к быстроте, удобству и стоимости платежей", – сказала Набиуллина, отметив, что комиссия за переводы должна быть низкой.
По ее словам, на данный момент комиссия в среднем составляет 1%, однако при установленных тарифах комиссия может составлять 0,3–0,5%.
"Мы не считаем нормальным, когда отдельные банки имеют возможность зарабатывать на завышенных комиссиях", – добавила глава ЦБ.
Регулятор, как отметила Набиуллина, старается не лезть в коммерческую деятельность банков.
СБП запустили в пилотном режиме 28 января, а в промышленном масштабе − 28 февраля 2019 года. Сейчас в проекте участвуют 12 банков. Система быстрых платежей позволяет переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона.
Ранее ЦБ сообщил, что допускает, что с начала 2020 года комиссии банками будут установлены в размере от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода.
Регулятор отмечает, что участие в системе быстрых платежей должно быть обязательным для значимых игроков, и рассчитывает, что они присоединятся к ней до конца текущего года.
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