ЦБ сообщил об устранении сбоя в системе быстрых платежей

Банк России сообщил, что сбой в работе системы быстрых платежей (СБП) был устранен. Система вновь работает в штатном режиме, сказано на сайте регулятора.
7 апреля ЦБ предупредил о технических проблемах при осуществлении отдельных операций в системе быстрых платежей. Сбой связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, пояснили специалисты Центробанка.
Отмечается, что СБП запустили в пилотном режиме 28 января, а в промышленном масштабе − 28 февраля 2019 года. Сейчас в проекте участвуют 12 банков. Система быстрых платежей позволяет переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона.
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