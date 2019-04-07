ЦБ сообщил об устранении сбоя в системе быстрых платежей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России сообщил, что сбой в работе системы быстрых платежей (СБП) был устранен. Система вновь работает в штатном режиме, сказано на сайте регулятора.

7 апреля ЦБ предупредил о технических проблемах при осуществлении отдельных операций в системе быстрых платежей. Сбой связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, пояснили специалисты Центробанка.

Отмечается, что СБП запустили в пилотном режиме 28 января, а в промышленном масштабе − 28 февраля 2019 года. Сейчас в проекте участвуют 12 банков. Система быстрых платежей позволяет переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона.