ЦБ сообщил о технических проблемах в системе быстрых платежей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк предупредил о технических проблемах при проведении ряда операций в системе быстрых платежей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, с утра воскресенья, 7 апреля, "наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках системы быстрых платежей". Как уточнили специалисты, эти неполадки вызваны внеплановыми работами внешних телеком-провайдеров, которые предоставляют некоторые информационные ресурсы.

Представители Банка России пообещали известить всех пользователей о полном восстановлении работы сервисов в системе быстрых платежей.

Ранее в Центробанке выразили опасения по поводу роста долговой нагрузки россиян. Согласно информации регулятора, сейчас данный показатель составляет 9,9%, то есть почти достиг пика 2014 года. В ЦБ пообещали принять меры, чтобы остановить эту негативную тенденцию.