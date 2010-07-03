ЦБ тревожит рост долговой нагрузки россиян

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Банк России обеспокоен тем, что уровень долговой нагрузки населения страны в 9,9% подходит к пику 2014 года. Такое заявление сделала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, передает РИА Новости.

Она отметила, что в последние годы появился перекос в части кредитования граждан. А вот долговая нагрузка частного сектора сохраняет устойчивость.

"Быстро растет необеспеченное кредитование, годовые темпы роста на 1 марта составили 23,7%", – пояснила Данилова, уточнив, что в последний месяц наметилось замедление.

По словам представителя регулятора, Центробанк делает все, чтобы остановить рост долговой нагрузки. Этот показатель рассчитывают, как отношение предстоящих платежей по кредитам физлиц к располагаемым доходам населения.

Данилова утверждает, что раньше долговая нагрузка не росла, поскольку процентная ставка сильно снижалась на фоне инфляции. Но сейчас эта тенденция прекратилась.

Ранее стало известно, что в Госдуме работают над законопроектом, по которому банки не смогут давать кредиты части граждан. Речь идет о людях, тратящих на погашение кредитов более 50 процентов от совокупного дохода семьи.