ЦБ тревожит рост долговой нагрузки россиян

Банк России обеспокоен тем, что уровень долговой нагрузки населения страны в 9,9% подходит к пику 2014 года. Такое заявление сделала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, передает РИА Новости.
Она отметила, что в последние годы появился перекос в части кредитования граждан. А вот долговая нагрузка частного сектора сохраняет устойчивость.
"Быстро растет необеспеченное кредитование, годовые темпы роста на 1 марта составили 23,7%", – пояснила Данилова, уточнив, что в последний месяц наметилось замедление.
По словам представителя регулятора, Центробанк делает все, чтобы остановить рост долговой нагрузки. Этот показатель рассчитывают, как отношение предстоящих платежей по кредитам физлиц к располагаемым доходам населения.
Данилова утверждает, что раньше долговая нагрузка не росла, поскольку процентная ставка сильно снижалась на фоне инфляции. Но сейчас эта тенденция прекратилась.
Ранее стало известно, что в Госдуме работают над законопроектом, по которому банки не смогут давать кредиты части граждан. Речь идет о людях, тратящих на погашение кредитов более 50 процентов от совокупного дохода семьи.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.