Россияне смогут бесплатно переводить деньги по номеру телефона

Банки, подключенные к Системе быстрых платежей (СБП), установили нулевой тариф на переводы. Большая часть банков не планирует взимать комиссию до 1 июня.
Речь идет о новой системе, которая позволяет гражданам переводить средства по номеру телефону получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках. СБП позволяет совершать мгновенные платежи в режиме 24/7.
СБП была запущена в России 28 января. Месяц банки работали с ограниченным количеством клиентов и в тестовом режиме. С сегодняшнего дня поэтапно будет подключаться полный список операций для всех клиентов. К системе присоединились 12 кредитных организаций – Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "АК Барс", Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр".
В Альфа-Банке заявили, что нулевой тариф установлен "бессрочно". В Райффайзенбанке нулевой тариф будет действовать до 1 мая. До 1 июня взимать комиссию не будут в Промсвязьбанке, Росбанке и банке "Ак Барс". "По итогам первых трех месяцев работы системы будет принято решение о необходимости введения комиссий за переводы и их размере", – цитирует ТАСС директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Дамиана Леклера.
ЦБ допускает, что с начала 2020 года комиссии банками будут установлены в размере от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода.
Присоединиться к системе планируют еще 98 банков. ЦБ РФ считает, что участие в системе быстрых платежей должно быть обязательным для системно значимых игроков, и рассчитывает, что они присоединятся к ней до конца текущего года.
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