Определены тарифы при оплате через Систему быстрых платежей

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ЦБ разрешил банкам взимать с торговых и сервисных предприятий комиссию от 0% до 0,7% от суммы покупки через Систему быстрых платежей, сообщается на сайте регулятора.

Окончательный размер комиссий будет зависеть от вида деятельности предприятия. Для физлиц любые платежи через СБП будут бесплатными. Тарифы начнут действовать с 1 октября.

Ранее ЦБ обязал системно значимые банки подключиться к СБП с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией – с 1 октября 2020 года.

Система быстрых платежей позволяет россиянам переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона. Сейчас к СБП подключено более десяти крупных банков.

В сентябре в систему планируют внедрить новый сервис – оплату товаров по QR-коду в магазинах.