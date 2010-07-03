Эксперт объяснил любовь россиян к безналичным платежам

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Число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз с 2010 по 2018 год, говорится в докладе The Boston Consulting Group (BCG).

Как пояснил в эфире ИА "НСН" гендиректор компании Frank Research Group Юрий Грибанов, во многом связано с повсеместным внедрением оборудования для приема карт. Регулятор обязал магазины ставить терминалы. Кроме того, отметил он, не последнюю роль играет и популярность программ кэшбэка, когда за использование безналичной оплаты клиенты получают бонусы.

В последующие годы авторы исследования BCG прогнозируют спад показателей рынка карточных платежей. Однако, по мнению экспертов, Россия не утратит лидерство по этим показателям.

В BCG подчеркнули, что именно Россия стала европейским лидером по операциям с цифровыми кошельками и первой в мире по числу защищенных токенизированных транзакций. Специалисты считают, что бесконтактные платежи и оплата при помощи смартфонов также легче прижились в России, чем в других странах. Авторы доклада называют активность России на рынке карточных платежей "русским чудом".

В сентябре стало известно, что "Ростелеком" разработал технологию оплаты товаров при помощи биометрии лица. Функцию собираются интегрировать в систему быстрых платежей ЦБ. Для покупок не будут нужны ни QR-код, ни банковская карта. Оплатить новым способом можно будет товар стоимостью до 1 тысячи рублей.