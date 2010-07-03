Эксперты сообщили о "русском чуде" в сфере карточных платежей

Фото: depositphotos/Amaviael

Эксперты международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) заявили о "русском чуде" в сфере карточных платежей, сообщает РБК.

Как показало исследование BCG, в период с 2010 по 2018 год объем платежей по картам в России рос в среднем на 22,1%, а с 2019 по 2028 год, по прогнозам, темпы роста снизятся до 11,8%. При этом, считают эксперты, Россия не утратит лидерство по этим показателям среди 58 участвовавших в исследовании стран. Если на западноевропейском рынке ожидается рост карточных платежей на 5% в год, то на восточноевропейском – на 7,4%, главным образом благодаря высоким показателям России.

В Boston Consulting Group подчеркнули, что именно Россия стала европейским лидером по количеству операций с цифровыми кошельками и первой в мире по числу защищенных токенизированных транзакций. Эксперты пришли к выводу, что бесконтактные платежи и оплата при помощи мобильных телефонов также легче прижились в России, чем в других странах.

Ранее сообщалось, что в систему быстрых платежей в России планируют внедрить оплату по биометрии лица. В этом случае, чтобы совершать покупки, не понадобятся ни банковская карта, ни QR-код. Достаточно будет подойти к месту проведения платежа, выбрать способ оплаты по биометрии и посмотреть в камеру. Уточнялось, что таким способом можно будет оплатить товар стоимостью до 1 тысячи рублей.