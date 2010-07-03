Россияне стали больше тратить на покупки в интернете

В этом году расходы на покупки в интернете увеличили 38% россиян, передает RT со ссылкой на данные аналитического центра "Битрикс24".
Вместе с тем 90% опрошенных оплачивают свои онлайн-покупки банковской картой. Дорогие вещи в Сети готовы приобретать чуть более половины россиян. Так, 34% человек готовы заплатить за один заказ в интернет-магазине от 5 до 20 тысяч рублей.
Высказались граждане и о роли скидок в их решении о покупке. Дисконт в 15–30% обычно становится решающим для трети опрошенных, скидка в 35–50% удовлетворяет четверть опрошенных, 6% заявили, что их устраивает скидка в 5–10%.
При этом 84% россиян заявили, что совершают онлайн-покупки исключительно из дома. 14% периодически занимаются интернет-шопингом на работе. Больше половины респондентов отдают предпочтение отечественным интернет-магазинам.
Исследование проводили в июле, в нем участвовали 1040 человек.
Ранее стало известно о внесенных в закон о национальной платежной системе поправках, согласно которым пополнить электронные кошельки россияне смогут только после идентификации личности при помощи банковского счета. Согласно изменениям, Банк России получит возможность запрашивать и получать от оператора иностранной платежной системы информацию, в том числе персональные данные. Ранее такого требования в законе не было, и физические лица могли пополнять кошельки наличными без идентификации личности.
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