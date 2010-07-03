Иностранцам могут запретить владеть значимыми интернет-компаниями в России

26 июля, 20:48
26 июля, 20:48
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Фото: depositphotos/Syda_Productions
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иностранцам владеть "значимыми информационными ресурсами" в России. Текст документа был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
С такой инициативой выступил депутат ГД от "Единой России" Антон Горелкин. Он предлагает внести поправки в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и в одну из статей федерального закона "О персональных данных".
Как сказано в пояснительной записке к документу, важно "определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры Российской Федерации". Автор проекта пояснил РИА Новости, что документ касается крупных IT-компаний, для которых российский рынок является основным, например, "Яндекс" и Mail.ru.
Согласно проекту, правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора будет признавать некоторые особо вотсребованные у россиян сервисы "значимыми для развития в стране информационной и коммуникационной инфраструктуры". В таких ресурсах, считает Горелкин, нужно ограничить долю иностранного участия 20 процентами акций. Основными владельцами "значимых" сервисов будут российские компании или граждане РФ, отметил депутат.
Ранее в Госдуме опровергли запрет продажи гаджетов без российского ПО. Как уточнил одним из авторов инициативы, депутат Олег Нилов, законопроект лишь предлагает обязать производителей предустанавливать на гаджеты некоторые российские приложения. Парламентарий добавил, что речь идет только о новых устройствах, которые продаются в магазинах. Гаджеты, которыми уже пользуются россияне, перепрошиваться не будут.
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