В Госдуме высказались об обязательной установке российских приложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России хотят составить список отечественных программ, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в стране смартфоны. Законопроект внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Первый замглавы думского комитета по информационной политике Сергей Боярский пояснил ИА "НСН", что в целом понимает и одобряет стремление поддержать отечественного производителя. Однако депутат предостерег от перегибов при реализации этого замысла. "Давайте дождемся широкого обсуждения, нужно посмотреть, каковы будут условия попадания в реестр, на какие именно гаджеты и оборудование будет это все устанавливаться, так как это имеет значение", – рекомендовал парламентарий.

По мнению Боярского, "если пользователю дадут на выбор операционную систему, поисковик и мессенджер, тогда, наверное, это нормально". При этом он призвал избегать перекосов, так как, "если мы пойдем дальше и что-то будет установлено без выбора", "пользователю станет неудобно".

Отметив важность здоровой конкуренции, собеседник агентства заявил, что пользователь сам должен решать, какие программы ему больше подходят. В качестве примера Боярский привел ситуацию с поисковиками "Яндекс" и Google. "В тех странах, в которых поисковик Google занимает монопольную позицию, его уровень сервисов многократно падал, пользователи оставались недовольны. Появлялся "Яндекс", и Google подтягивался", – рассказал депутат. "Они друг друга должны держать в тонусе, и всегда должна быть альтернатива", – подытожил он.

Ранее в Госдуме опровергли запрет продажи гаджетов без российского ПО. Как уточнил одним из авторов инициативы, депутат Олег Нилов, законопроект лишь предлагает обязать производителей предустанавливать на гаджеты некоторые российские приложения. Парламентарий добавил, что речь идет только о новых устройствах, которые продаются в магазинах. Гаджеты, которыми уже пользуются россияне, перепрошиваться не будут.

По данным СМИ, в список обязательных к установке приложений от российских разработчиков могут войти, например, карты от "Яндекса", приложение соцсети "ВКонтакте", антивирус от "Лаборатории Касперского".