Россияне стали чаще допускать просрочки платежей по кредитным картам

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В России в январе – июле 2019 года среднее значение просроченной более чем на 30 дней задолженности по кредитным картам превысило 3%. Средний показатель по всему прошлому году составил 2,1%, передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования бюро кредитных историй.

Причиной роста просроченной задолженности эксперты называют активную кредитную политику банков: в декабре 2018 года было выдано рекордное количество карт – один миллион. В материале высказывается предположение о том, что за счет значительных объемов выдачи кредитных карт банки готовятся к введению дополнительных ограничительных мер по "показателю долговой нагрузки".

За первые семь месяцев 2019 года объем выдачи карт превысил 350 миллиардов рублей, за аналогичный период 2018 года сумма была менее 250 миллиардов, а в 2017 году – около 165. Максимальные объемы выдач приходятся на ноябрь – декабрь.

Ранее сообщалось, что число кредитных карт, выпускаемых российскими банками, увеличилось на 10%, но при этом предоставляемые по ним суммы уменьшились. Согласно статистике Национального бюро кредитных историй, в среднем лимиты по кредитным картам сократились на 6% – до 54,5 тысячи рублей. Эксперты связывают это с надвигающимся кризисом потребительского кредитования. Банки опасаются за платежеспособность заемщиков и обеспокоены падающими доходами населения.