Российские банки сократили лимиты по кредитным картам

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Число кредитных карт, выпускаемых российскими банками, увеличилось на 10%, но при этом предоставляемые по ним суммы уменьшились, сообщает газета "Известия".

Согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в среднем лимиты по кредитным картам стали меньше на 6% – до 54,5 тысячи рублей.

Эксперты связывают это с надвигающимся кризисом потребительского кредитования. Банки опасаются за платежеспособность заемщиков и обеспокоены падающими доходами населения.

В бюро кредитных историй "Эквифакс", к примеру, рассказали, что зафиксирован рост просроченной задолженности по кредиткам на 2,2%. В то же время специалисты отмечают, что макроэкономические показатели существенно отличаются от состояния 2014–2015 годов, поэтому говорить о кризисе в ближайшие годы не приходится.

Ранее в Минэкономразвития разработали законопроект, позволяющий гражданам выкупать у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам. Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. Речь идет о списании кредита, поскольку долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.

Если при передаче долга оказались нарушены права заемщика о выкупе этого долга, то за него можно заплатить всего полцены. Предполагается, что правила будут касаться только добросовестных заемщиков и не станут распространяться на злостных неплательщиков.