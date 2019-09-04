Бедность – порок: как копить деньги и ни в чем себе не отказывать

Грамотное распределение финансов, холодный расчет и ясная голова – не нужно быть ни математиком, ни миллионером, чтобы не уходить в конце каждого месяца "в минус". Но что делать, если после зарплаты и аванса душа просит гулять, а не бежать и не прятать честно заработанные деньги куда-то в стол? Москва 24 рассказывает о самых простых способах правильно копить деньги, даже если кажется, что их нет.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Проще некуда

Самый простой способ откладывать деньги – это, как ни странно, откладывать деньги. Нужно выбрать любую сумму, потеря которой существенно не скажется на ваших привычках и уровне жизни. Это могут быть три тысячи рублей, две тысячи или всего тысяча – на первом этапе сумма не так важна. Важно то, что эти деньги нужно откладывать регулярно, с каждой зарплаты, раз в месяц. День в день. Да, в год по такой схеме набежит всего 12 тысяч рублей, но это уже плюс, а не минус.

Мозг привыкнет к действию и начнет воспринимать накопление денег как норму. Эти деньги – минимальный неприкосновенный и постоянно пополняемый запас. Время от времени можно обменивать их на драгоценные металлы, иностранную валюту или инвестировать в ценные бумаги (тут уже необходим специалист).

"Нужно сформировать привычку откладывать деньги и впоследствии заставлять деньги работать. Эта привычка должна быть на уровне чистки зубов, то есть регулярной", – рассказывает Москве 24 независимый финансовый советник, автор книги "Как привести деньги в порядок" Алексей Герасимов.

Откладывать можно как на карту (лучше с процентами на остаток или на пополняемый накопительный счет), так и в конверт. Плюс банковских продуктов – хоть и минимальные, но проценты. Ваши средства будут работать, а не лежать мертвым грузом. Минус – доступность. Ведь и с карты, и накопительного счета деньги можно снять или потратить в любой момент, они всегда под рукой. Конверт, который лежит в дальнем ящике письменного стола дома и достается один раз в месяц, не принесет ничего сверху, но послужит гарантом неприкосновенности. Это нулевая ступень на пути к финансовой грамотности, однако кредо этого способа: лучше, чем ничего!

Контролируем траты

Чтобы деньги не утекали в свободное плавание, их нужно контролировать. Иными словами, маршрут этого плавания должен быть вам, как капитану, известен. Вы должны знать, куда уходят деньги. Сколько вы тратите на утренний кофе, какую часть доходов забирают вредные привычки, а что насчет спонтанных покупок? Знаете ли вы, сколько в месяц уходит на развлечение и на обязательные платежи? Финансовая грамотность начинается с порядка в деньгах, накопления – тоже.



Можно выписывать все свои траты в блокнот, чтобы в конце месяца проанализировать, на что и сколько уходит денег. Лучше – воспользоваться приложениями-помощниками, которые диаграммами, графиками, списками и таблицами покажут вам все. Приложения для контроля расходов и доходов бывают платные и бесплатные, но все они позволяют записывать и видеть расходы по категориям, дальнейшие опции вариативны: где-то можно устанавливать лимиты, видеть текущие балансы всех счетов, создавать цели и "копилки" и так далее. Начать можно с самого простого и бесплатного. Этого будет достаточно, чтобы понять: траты, которые кажутся незначительными в моменте, оборачиваются в кругленькую сумму в конце месяца.

"Видеть, сколько денег приходит, а сколько уходит – это база, фундамент. Я знаю, что через две-три недели использования приложений запал пропадает, хочется все удалить, – говорит Герасимов. – Психологически сложно иногда принять такие траты, иногда просто лень все вписывать. Надо перебороть себя, немного потерпеть".

Следующий шаг – проанализировать и, возможно, пересмотреть эти расходы. Начните сокращать самые бесполезные из них, особенно если деньги забирают вредные привычки и уловки маркетологов в магазине. Поставьте себе адекватный лимит трат на развлечения. Внимательно посмотрите на обязательные платежи: соответствует ли тариф мобильной связи, интернета и ТВ вашим нуждам или есть смысл оптимизировать их?

"Следите, чтобы структура расходов была гармоничной. Если вы экономите на каких-то базовых вещах, но готовы опустошить кошелек ради развлечений, стоит пересмотреть финансовую стратегию", – рекомендует основатель системы финансового менеджмента Михаил Попов. Не тратьте больше, чем можете себе позволить. Рассчитайтесь по лишним кредитам, закройте кредитные карты, оформленные "на всякий случай". Планируйте покупки, особенно это касается одежды, обуви, мелкой электроники, аксессуаров. Попов напоминает: расходы всегда должны отставать от доходов и по объему, и по времени. Получили премию – не стоит тратить ее сразу. Прибавка к зарплате не повод резко тратить больше, повышать класс автомобиля, покупать больше дорогих вещей и менять телефон, только потому что вышла новая модель.

Постарайтесь не давать и не брать деньги в долг. Не брать поможет финансовое планирование и учет расходов, не давать – разум. Речь идет не об экстренных ситуациях с родными и близкими, а о тех самых займах "до аванса" или на неопределенный срок. Чтобы не портить отношения с друзьями и приятелями, можно обозначить им свою позицию на берегу. Или давать в долг ту сумму, с которой вы можете попрощаться, мысленно подарив ее знакомому. Дисциплина в финансах – залог благополучия.

Ставим цели и повышаем планку

Михаил Попов советует распределять деньги следующим образом: 20-30% стоит откладывать, остальное – обязательные расходы и вложения в развитие, образование, внешний вид. "Заплати сначала себе – это мой первый совет тем, кто начинает или планирует начать копить. Доходы должны быть рассредоточены, поэтому эти 20% нужно сразу отделить, скажем, от зарплаты. И из них формировать подушку безопасности или, если она есть, заниматься инвестициями".

Подушка безопасности – это от шести до 12 ваших среднемесячных расходов. Эти деньги позволят жить, если вы потеряли работу или возникли проблемы со здоровьем. "Если человек не профессионал в финансовой сфере, не разбирается в ценных бумагах, инвестициях, то его задача прежде всего – сохранить, а не потерять капитал. Этого можно добиться депозитами: открыть пополняемый вклад и ежемесячно класть туда деньги, пока не наберется сумма, достаточная для подушки безопасности. Проценты превысят инфляцию, и вложенные деньги сохранятся", – добавляет эксперт.

Помехой на пути к накоплениям может стать банальная жажда наживы и безграмотность. Не стоит свободные деньги вкладывать в те инструменты, принцип работы которых неясен.

"Играть на финансовых рынках, экспериментировать с криптовалютой, вкладывать в бумаги можно тогда, когда закрыт базис. И все равно нужно это делать с профессионалом, – советует основатель системы финансового менеджмента. – Желание сегодня вложить рубль, а завтра – получить миллион обычно имеет печальные последствия".

Когда подушка собрана, можно подумать о цели. Финансовая цель делает накопления осмысленными, помогает копить, запускает совместную семейную работу. В цели важна сумма и срок: это поможет смотреть на вещи реальнее и даст мотивацию. При этом важно помнить о балансе: в погоне за целью не стоит серьезно урезать и ограничивать себя. Если думать не о том, как сэкономить, а о том, как увеличить доход, накопить на желаемое можно быстрее. Хорошо бы использовать любые возможности повысить профессиональный уровень: курсы повышения квалификации, мастер-классы и конференции (которые бывают и бесплатными), изучение иностранного языка – знания со временем будут конвертированы в деньги. "Если не вкладывать в свое развитие, то и доход расти не будет", – напоминает Попов.