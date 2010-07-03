Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:54

Экономист объяснил опасность закредитованности россиян

экономика общество

20:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Риски высокой закредитованности россиян назвал ИА "НСН" руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По словам эксперта, жители России "должны относительно немного, например, в сравнении с Европейским союзом". "Но по уровню платежей мы находимся на стандартном уровне развитых экономик. Это очень высокий уровень", – отметил Колташов.

Как уточнил специалист, "это чревато серьезными проблемами для экономики, потому что люди не смогут наращивать потребление". "Они уже потребили то, что могли потребить, и теперь завязаны на проценты. Они не столь много взяли, но очень много отдают", – пояснил собеседник агентства.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин предупредил о "взрыве" проблемы закредитованности населения в России в 2021 году. По оценкам Минэкономразвития, "дотянуть" до 2022 года не получится. В связи с этим Орешкин призвал "не увеличивать проблему в размере" и "не отодвигать ее".

На что берут кредиты москвичи

Читайте также

экономика общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика