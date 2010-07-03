Экономист объяснил опасность закредитованности россиян

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Риски высокой закредитованности россиян назвал ИА "НСН" руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По словам эксперта, жители России "должны относительно немного, например, в сравнении с Европейским союзом". "Но по уровню платежей мы находимся на стандартном уровне развитых экономик. Это очень высокий уровень", – отметил Колташов.

Как уточнил специалист, "это чревато серьезными проблемами для экономики, потому что люди не смогут наращивать потребление". "Они уже потребили то, что могли потребить, и теперь завязаны на проценты. Они не столь много взяли, но очень много отдают", – пояснил собеседник агентства.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин предупредил о "взрыве" проблемы закредитованности населения в России в 2021 году. По оценкам Минэкономразвития, "дотянуть" до 2022 года не получится. В связи с этим Орешкин призвал "не увеличивать проблему в размере" и "не отодвигать ее".