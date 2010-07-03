В систему быстрых платежей планируют внедрить оплату по биометрии лица

10:51
10:51
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Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
"Ростелеком" разработал технологию оплаты товаров при помощи биометрии лица. Функцию планируют интегрировать в систему быстрых платежей ЦБ. Чтобы совершать покупки не понадобится ни банковская карта, ни QR-код, сообщает РБК.
Отмечается, что будет достаточно подойти к месту проведения платежа, выбрать способ оплаты по биометрии и просто посмотреть в камеру. Так можно будет оплатить товар стоимостью до 1 тысячи рублей.
Чтобы оплатить более дорогие покупки, нужно будет ввести специальный код. Это могут быть несколько цифр номера телефона или секретный код пользователя, который устанавливается в мобильном приложении.
Ранее сообщалось, что "Ростелеком" приступил к разработке системы удаленной идентификации по лицу и голосу для владельцев виртуальных SIM-карт (eSIM).
Для регистрации абоненту нужно будет сфотографироваться и произнести несколько слов в микрофон. При этом приходить с паспортом в офис сотового оператора за SIM-картой не нужно. Предполагается, что такая система ускорит внедрение виртуальных SIM-карт. При этом Минкомсвязи отмечает необходимость корректировки нормативной базы, которая касается eSIM.
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов выразил мнение, что такая технология вполне соответствует духу времени. По его словам, сейчас все идет к тому, чтобы в систему биометрической идентификации пользователя внедрять максимальное количество приложений. И мобильный телефон предоставляет для этого максимальное удобство, потому что можно сделать трехфакторную идентификацию по голосу, отпечатку пальца и образу владельца.
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