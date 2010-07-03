Эксперты назвали самые популярные финансовые продукты

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Фото: depositphotos/ilkaydede
Специалисты аналитического центра НАФИ провели исследование о самых популярных финансовых продуктах в России, результатами опроса делится RT.
71% граждан пользуются пластиковыми картами для получения пенсии, зарплаты или стипендии. Около трети опрошенных при этом имеют дебетовые карты, 21% респондентов – кредитные.
Кроме того, 53% участников исследования сообщили, что часто обращаются к мобильному банку, треть пользуется интернет-банком.
Потребительский кредит выплачивают 22% опрошенных, ипотека оформлена у 7% респондентов, у 5% есть автокредит.
Самыми непопулярными оказались сберегательные финансовые продукты. Счет в банке открыт у 13% граждан, 12% россиян оформили срочный банковский вклад, а 3% опрошенных арендуют банковские ячейки.
Вовсе не пользуются финансовыми услугами 12% населения.
Ранее ВЦИОМ расспросил россиян о том, довольны ли они своей нынешней работой. 40% ответили, что вполне удовлетворены, еще 39% – скорее, удовлетворены, 16% – скорее, не удовлетворены и 5% – совершенно не удовлетворены. Опрос также показал, что в среднем российские граждане работают 49 часов в неделю, однако медианное значение количества рабочих часов респондентов 41 час.
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