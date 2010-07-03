В ЦБ описали жертв мошенничества с фиктивной лотереей

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Жертвами фиктивных лотерей, когда мошенники просят отправить им банковские реквизиты, часто становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.

"Мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных. Смешно, когда человек, уважаемый полковник, говорит: "Я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты", – цитирует "Интерфакс" первого замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева.

По его словам, в последние годы мошенники "атакуют" не только людей старше 50 лет, но и представителей возрастной категории 30-48 лет.

"Обзвонщики "сидят на проценте", поэтому для них важно, чтобы сумма выведенных денег была большая. Догадайтесь, у какого населения сумма на счете может быть в моменте большая? Только у экономически активного", – сообщил Сычев.

Ранее сообщалось, что в Сети набирает обороты новый вид мошенничества. Интернет-пользователям предлагается поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением. Чтобы принять участие, необходимо заплатить комиссию и ввести данные банковской карты. Источник, рассказавший про новую схему мошенничества, утверждает, что для вывода средств злоумышленники используют сервер имитирующий сайт одного из сотовых операторов.

По данным СМИ, оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Сейчас расследовать такие преступления становится сложнее, потому что злоумышленники не просто звонят с "левых" номеров, а используют официальный телефонный номер банка. И если раньше преступления были связаны с IP-телефонией (звонки поступали, например, с номера 8-800), и потерпевший просто предполагал, что это может быть сотрудник банка, то теперь мошенники звонят, и на телефоне высвечивается официальный номер банка, и просьбы аферистов в итоге не вызывают сомнений у потенциальной жертвы.

