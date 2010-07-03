Путин подписал закон о размере призового фонда лотереи

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Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения. Документ опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с законом запрещаются бестиражные лотереи по электронным лотерейным билетам и с использованием технических устройств.

Устанавливается предельный размер призового фонда по отношению к выручке от лотереи.

Целевые отчисления будут направляться в федеральный бюджет. Размер отчислений должен составлять 10% разницы между суммой выручки и суммой призового фонда за отчетный квартал.

Ликвидируется реестр лотерейных терминалов, сокращается срок действия безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей обязательства оператора лотереи по оплате целевых отчислений. Организатор лотереи может быть выбран по конкурсу и определен правительством.

Также вводятся ограничения на лотереи для ведомств. Для министерства спорта устанавливается не больше одного контракта на проведение лотереи, для министерства финансов – не более двух.

Ранее Совет Федерации одобрил запрет бестиражных лотерей в Сети. Закон направлен против азартных игр, организованных под видом лотерей.

