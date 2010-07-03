Совфед одобрил запрет бестиражных лотерей в интернете

14:44
14:44
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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации одобрил запрет бестиражных лотерей в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.
Новый закон направлен против организации азартных игр под видом лотерей. Он запрещает бестиражные лотереи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и электронных билетов. Одновременно в документе уточняются такие понятия, как "лотерейная квитанция" и "лотерейный терминал".
Сейчас призовой фонд лотереи не может быть менее 50% выручки от ее проведения. Законом установлена и верхняя планка – не более 70%. При этом целевые отчисления от лотереи, которые поступают в бюджет РФ, должны будут составлять 10% разницы между выручкой за отчетный квартал и размером призового фонда за этот период, а не суммой выплаченных выигрышей, как это было прежде.
Кроме того, документ сокращает минимальный срок безотзывной банковской гарантии с пяти лет до одного года. Эта сумма обеспечивает уплату оператором лотереи целевых отчислений.
Согласно поправкам, организатора лотереи будут определять не только по итогам конкурса, но и решением правительства РФ. Уточняется также, что Минспорт сможет заключать не более одного контракта на проведение лотерей, а Минфин – не более двух, причем один из них – с оператором, которого утвердил кабмин.
Ранее пользователи Сети столкнулись с новым видом мошенничества. Им предлагали поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с оплатой, а затем просили заплатить комиссию "за перевод документов" и сообщить данные своей банковской карты.
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