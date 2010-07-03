Житель Великобритании выиграл в лотерею 156 миллионов долларов

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Житель Великобритании выиграл в популярную лотерею EuroMillions 156 миллионов долларов, сообщает газета Daily Mirror.

Как сказал представитель Британской национальной лотереи Энди Картер, один очень удачливый обладатель билета сорвал весь куш, выиграв джекпот в размере 156 миллионов долларов в лотерее EuroMillions, что стало третьим крупнейшим выигрышем в Соединенном Королевстве среди всех розыгрышей.

Имя победителя не называется. Сообщается только, что он угадал 5 основных и 2 дополнительных номера.

Самый крупный выигрыш в королевстве в размере 223 миллионов долларов в 2011 году получила семейная пара из Шотландии. Значительную часть денег супруги Колин и Крис Веиры жертвуют на поддержку правящей в регионе Шотландской национальной партии, а также на развитие спорта.

