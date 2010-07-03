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14:19

Француз получит 163 млн евро по потерянному лотерейному билету

за рубежом финансы

14:19

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Фото: ТАСС/PA Images/Yui Mok

Во Франции окончен судебный процесс вокруг выигрышного лотерейного билета на 163 миллиона евро, который потерял владелец и затем нашла на улице женщина. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

История началась в сентябре 2011 года. Француз приобрел лотерейный билет EuroMillions, выигрыш по которому в итоге составил 163 миллиона евро. Однако мужчина потерял этот билет прямо на улице, а позднее его подобрала женщина. Сразу после обнаружения пропажи владелец билета обратился к национальному оператору лотерей с доказательствами того, что именно он имеет права на выигрыш.

Накануне спор был наконец-то разрешен. Мужчина получит свои 163 миллиона, но должен будет выкупить билет за 7,5% от суммы выигрыша у нашедшей его женщины. Француженка в результате получит 12 миллионов евро.

Отмечается, что этот выигрыш является вторым по размеру в истории Франции. Рекорд был установлен в 2012 году, тогда победитель получил 170 миллионов евро.

Ранее россияне рассказали, на что бы потратили миллион долларов. Так, четверть опрошенных вложила бы деньги в обучение и здоровье. 24% респондентов купили бы недвижимость или автомобиль. 18% стали рантье, а 15% открыли бы собственный бизнес. 5% россиян потратили бы выигранные средства на путешествия.

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за рубежом финансы

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