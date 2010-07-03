Обнаружен новый способ мошенничества через банкоматы

В ЦБ рассказали о новом способе мошенничества при переводе денег с карты через банкомат.
На сайте регулятора описывается алгоритм мошеннических действий. В самом начале в банкомате выбирается операция перевода между физлицами и указывается номер карты получателя. В этот момент терминал направляет запросы в банк-получатель и банк-отправитель. После одобрения выполняется фактический перевод.
Но процедура перевода еще не закончена. Устройство запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных, следует отказ. После этого сообщение о возврате направляется в банковские учреждения. В результате "заморозка" средств снимается, но деньги уже выведены со счета получателя.
В связи с этим Центробанк рекомендовал банкам проверить корректность сценариев работы терминалов.
В мае СМИ рассказали о еще одном способе мошенничества через банкоматы. Злоумышленники пользуются невнимательностью пользователей банкоматов, чтобы списывать с их карт деньги.
Кража средств с банковской карты происходит, когда мошенники не завершают операцию по оплате наличными в терминале, а у следующего по очереди клиента, если он вставит карту и введет пин-код, списывается сумма, которую указал злоумышленник. Причем преступная схема сработает в том случае, если потенциальная жертва введет свой банковские данные в течение определенного времени – полутора минут. В случае, если пауза длится дольше, операция прерывается.
Также интернет-пользователи пожаловались в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества в Сети. В частности, это касается "беспроигрышных лотерей" и опросов за вознаграждение: пользователям надо было заплатить комиссию "за перевод документов" и ввести информацию о банковской карте. Ранее по Москве прокатилась целая волна звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками Сбербанка и таким образом заполучают секретные коды карт, а потом списывают с них деньги.
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