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Москва 24

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Общество

09:36

Минобороны планирует повысить оклады и пенсии военнослужащих

общество экономика безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие два года оклады военнослужащих в России увеличатся на 7%. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, сообщает газета "Известия".

В будущем году оклады военных вырастут на 3%, а в 2021 году – еще на 4%. Повышение окладов повлечет за собой рост пенсий военнослужащих, поскольку их расчет происходит на основании действующего денежного содержания, отметила замминистра.

Кроме того, ведомство планирует расширить компенсации за съем жилья, которые выплачиваются офицерам и прапорщикам. В настоящее время эта сумма рассчитывается из средней цены аренды жилья в регионе и количества членов семьи.

С 2020 года денежные компенсации будут выплачивать военнослужащим контрактной службы.

Ранее Минобороны провело первую крупную кадровую ротацию. На пост главы инновационного технополиса "ЭРА" назначили генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. На должность начальника Главного штаба ВМФ назначен адмирал Александр Витко. Заместителем главнокомандующего ВМФ станет вице-адмирал Владимир Касатонов.

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