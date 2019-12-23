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Безопасность

09:18

Минобороны провело крупную кадровую ротацию – СМИ

безопасность

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Министерство обороны России провело первую крупную кадровую ротацию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве.

Согласно информации издания, на пост главы инновационного технополиса "ЭРА" назначили генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. Уточняется, что у Ивановского есть опыт работы с инновационными частями ВС РФ. Он является профессором и доктором технических наук.

Кроме того, пишет газета, на должность начальника Главного штаба ВМФ назначен адмирал Александр Витко. В 2014 году он командовал Черноморским флотом. Заместителем главнокомандующего ВМФ станет вице-адмирал Владимир Касатонов.

Ранее сообщалось, что Россия завершила испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск "Гибка-С". Испытания прошли на полигоне Капустин Яр и показали, что "Гибкой" можно стрелять с "Тигра" по воздушным целям на ходу – на скоростях до 30 километров в час.

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