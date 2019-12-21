Россия завершила испытания новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"

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Россия завершила испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск "Гибка-С", сообщает ТАСС.

"В этом году успешно завершились государственные испытания опытных образцов бронеавтомобиля "Тигр" с установленным на них зенитно-ракетным комплексом "Гибка-С", – рассказали в пресс-службе "Военно-промышленной компании".

Испытания прошли на полигоне Капустин Яр. Они показали, что "Гибкой" можно стрелять с "Тигра" по воздушным целям на ходу – на скоростях до 30 километров в час.

О том, что для ПВО Сухопутных войск на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" разрабатывается мобильный комплекс "Гибка-С", в Минобороны РФ сообщили в марте.

Комплекс обеспечивает дистанционный пуск управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). "Гибка-С" разработан на основе морского комплекса 3М-47 "Гибка" и использует ракеты от ПЗРК "Игла" или "Верба".

Ожидается, что "Тигры" с "Гибкой" повысят эффективность ПВО мотострелковых и танковых подразделений.

19 декабря в России начались испытания одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившей название "Малка". Испытания этого орудия ранее не приводились, однако известно, что модернизацию планируют завершить до конца декабря.

В пушке заменили бортовую коробку передач на отечественную, кроме того, был поставлен новый двигатель вместо ранее устанавливавшегося украинского.

САУ 2С7М "Малка" – модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион". До сегодняшнего дня она остается одной из мощнейших пушек в мире с калибром 203 миллиметра. Орудие поступило на вооружение в 1975 году. Оно может стрелять бетонобойными, химическими снарядами, а также спецбоеприпасами с ядерным зарядом.