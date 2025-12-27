27 декабря, 19:06Мэр Москвы
Собянин: отражена атака еще двух беспилотников, летевших к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны нейтрализовали очередную атаку двух вражеских беспилотников. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – сказал Собянин.
Атака вражеских БПЛА на Москву началась вечером в субботу, 27 декабря. Всего над столичным регионом ликвидировано уже 23 вражеских дрона.
Для обеспечения безопасности полетов в столичном аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. При этом аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.