Собянин: отражена атака еще двух беспилотников, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали очередную атаку двух вражеских беспилотников. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – сказал Собянин.

Атака вражеских БПЛА на Москву началась вечером в субботу, 27 декабря. Всего над столичным регионом ликвидировано уже 23 вражеских дрона.

Для обеспечения безопасности полетов в столичном аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. При этом аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

