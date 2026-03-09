Форма поиска по сайту

09 марта, 23:30

Политика
Reuters: США рассматривают ослабление санкций против нефти из РФ

США рассматривают ослабление санкций против нефти из РФ – СМИ

Фото: depositphotos/bashta

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает ослабление санкций против России в нефтяной сфере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, на подобное решение повлияло резкое падение цены на нефть марки Brent.

Ранее стало известно, что стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent составила более 110 долларов. Цена одного барреля была на уровне 108,62 доллара, но поднималась на 17,19% относительно предыдущего закрытия. Такой показатель был зафиксирован впервые с июля 2022 года.

Рост цен на нефть связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

