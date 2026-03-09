Трамп заявил, что рост цен на нефть – это небольшая цена за безопасность страны

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть это небольшая плата за безопасность страны. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

"Краткосрочное повышение цен на нефть, которые быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза, исходящая от Ирана, – это небольшая плата за безопасность Америки и всего остального мира", – подчеркнул Трамп.

Ранее цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE росла почти на 20% и превысила 111 долларов за баррель впервые с 2022 года.

Рост цены на нефть связан с началом военного конфликта на Ближнем Востоке, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.