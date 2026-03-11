Лавров заявил, что РФ готова содействовать миру на Ближнем Востоке

Фото: kremlin.ru

Россия готова использовать все имеющиеся у нее возможности для того, чтобы активно содействовать стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни.

Дипломаты обсудили ситуацию в зоне Персидского залива в условиях масштабного вооруженного конфликта и подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий, а также запуска переговорного процесса, чтобы найти разумные компромиссные развязки.

Лавров и Аз-Зайяни указали на неприемлемость атак, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению критической инфраструктуры в Иране и в соседних арабских государствах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после американо-израильских ударов по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и военные базы США в регионе.

Представитель иранских сил Абольфазль Шекарчи подчеркнул, что Иран отомстит Соединенным Штатам и Израилю за гибель мирных жителей и удары по жилым зданиям в стране.