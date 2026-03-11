Иран намерен отомстить США и Израилю за гибель мирных жителей

Фото: depositphotos/lkpro

Тегеран намерен отомстить Вашингтону и Тель-Авиву за гибель мирных жителей и удары по жилым зданиям в городах Исламской Республики. Об этом заявил представитель иранских ВС Абольфазль Шекарчи, передает агентство DefaPress.

"Я говорю им, чтобы они ждали наших сокрушительных ударов в ответ на их варварские действия, потому что мы скоро ответим на их действия и нанесем им смертельные удары", – сказал представитель ВС Ирана.

США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.

Шекарчи обвинял американских военных в использовании мирных жителей ближневосточных стран в качестве живого щита. По его словам, лидер США Дональд Трамп, "чтобы компенсировать свое поражение, подверг бомбардировкам тех же людей, ради защиты которых начал войну".