11 марта, 09:13Политика
Иран намерен отомстить США и Израилю за гибель мирных жителей
Фото: depositphotos/lkpro
Тегеран намерен отомстить Вашингтону и Тель-Авиву за гибель мирных жителей и удары по жилым зданиям в городах Исламской Республики. Об этом заявил представитель иранских ВС Абольфазль Шекарчи, передает агентство DefaPress.
"Я говорю им, чтобы они ждали наших сокрушительных ударов в ответ на их варварские действия, потому что мы скоро ответим на их действия и нанесем им смертельные удары", – сказал представитель ВС Ирана.
США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.
Шекарчи обвинял американских военных в использовании мирных жителей ближневосточных стран в качестве живого щита. По его словам, лидер США Дональд Трамп, "чтобы компенсировать свое поражение, подверг бомбардировкам тех же людей, ради защиты которых начал войну".
Израиль нанес удар по школе на западе Ирана