Певица Барбра Стрейзанд получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" фестиваля в Каннах

Фото: legion-media.com/Sipa USA/Marco Provvisionato IPA

Американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф на 79-м Каннском кинофестивале, сообщает AFP со ссылкой на организаторов киносмотра.

По словам генерального директора фестиваля Тьерри Фремо, Стрейзанд воплощает в себе "легендарный синтез" Бродвея и Голливуда, а также эстрадной сцены и большого экрана.

Кинофестиваль состоится с 12 по 23 мая 2026 года. 83-летняя актриса была удостоена премии за свою многолетнюю карьеру, например, фильм "Йентл" и дуэт с актером Робертом Редфердом в картине "Какими мы были".

Кроме того, Стрейзанд известна по главной роли в мюзикле "Смешная девчонка", в 1968-м он получил экранизацию, за которую актриса была удостоена "Оскара" за лучшую главную роль.

В 1963 году она записала музыкальный альбом, который получил название "Альбом Барбры Стрейзанд" и удостоился "Грэмми" в номинациях "Альбом года" и "Лучшее женское исполнение".

Всего артистка выпустила более 60 альбомов, получила два "Оскара", девять премий "Золотой глобус" и десять "Грэмми".

Ранее сообщалось, что почетную "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале получит новозеландский кинорежиссер Питер Джексон, снявший кинотрилогию "Властелин Колец".

Организаторы напомнили, что первые кадры фильма "Властелин колец: братство кольца" (2001) были показаны именно в Каннах за несколько месяцев до премьеры. Именно эта работа и принесла режиссеру известность.

