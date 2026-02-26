Форма поиска по сайту

26 февраля, 13:43

Культура

Режиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля

Фото: Getty Images/Earl Gibson III

Корейский кинорежиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Об пишет ТАСС со ссылкой на заявление организаторов киносмотра.

В сообщении отмечается, что это будет первый подобный случай для корейского кино. Организаторы отметили деятеля культуры за глубину его фильмов и "смелость сценариев и стиля".

Первая в истории кинофестиваля женщина-председатель Айрис Кноблох и генеральный делегат Тьерри Фремо заявили, что хотели "отметить огромный талант режиссера и кино в более широком смысле".

"Мы сидим в темном кинозале, чтобы лучше видеть свет произведения, которое смотрим. <...> Я с нетерпением жду этой двойной добровольной изоляции вместе с членами жюри: оказаться взаперти, чтобы смотреть фильм, чтобы обсуждать его", – заявил Пак Чхан Ук.

Режиссер впервые был удостоен Гран-при фестиваля в Канне за фильм "Олдбой" в 2004 году. Его картины регулярно номинировались и получали награды.

Ранее американская академия киноискусств назвала номинантов 98-й церемонии вручения премии "Оскар". В номинации "Лучшая мужская роль" поборются Тимоти Шаламе, Леонардо ДиКаприо, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Моура. А претендентами в номинации "Лучшая женская роль" стали Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Эмма Стоун, Джесси Бакли и Ренате Реинсве.

