Суд изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки в Смоленске

Фото: MAX/"Следком"

Суд в ближайшее время изберет меру пресечения подозреваемому в похищении 9-летней девочки в Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Следствие, в сою очередь, будет ходатайствовать о заключении под стражу задержанного мужчины. Его действия квалифицированы по статье о похищении человека, подчеркнули в СК региона.

Следователи уточнили, что в квартире, где обнаружили пропавшую девочку, помимо задержанного мужчины, также находилась его сожительница.

Ребенок исчез в Смоленске после того, как утром 24 февраля вышел на прогулку с собакой. С собой девочка не взяла ни телефон, ни ключи.

В связи с тем, что она не вернулась домой, были организованы поиски. Изначально их проводили лишь в Заднепровском районе, но после участок был расширен за пределы города.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено дело. Появлялась информация о возможном похищении девочки. В частности, местные жители заявляли, что в подъезд дома, где живет семья пропавшей, заходил неизвестный, который подъехал к зданию на машине.

26 февраля девочку нашли живой. Она была найдена в квартире одного из домов на территории Заднепровского района с 43-летним мужчиной. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное.