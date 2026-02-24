Форма поиска по сайту

24 февраля, 22:20

Происшествия

В Смоленске ищут девятилетнюю девочку, исчезнувшую на утренней прогулке с собакой

Фото: depositphotos/blinow61

В Смоленске разыскивают девятилетнюю девочку, которая утром 24 февраля вышла из дома выгуливать собаку и не вернулась. Об этом сообщила прокуратура Смоленской области.

По данным ведомства, около 08:00 ребенок ушел из квартиры дома на улице Маршала Еременко. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой намерена оценить работу органов системы профилактики безнадзорности и исполнение родителями обязанностей по воспитанию.

Региональное СУ Следственного комитета возбудило уголовное дело в рамках установления всех обстоятельств произошедшего. В поисках участвуют сотрудники СК, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители. Проверяются все версии, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, семья девочки характеризуется положительно, ранее она из дома не уходила.

По словам собеседника агентства, ребенок отправилась на прогулку без телефона и ключей, наспех накинув верхнюю одежду. Около 09:00 мать начала поиски, а когда открыла дверь квартиры, увидела на пороге вернувшуюся собаку.

В правоохранительных органах также уточнили, что свидетелей исчезновения пока не установили. Версия о возможном похищении на автомобиле на данный момент не подтверждается. Поиски продолжаются.

Ранее в Красноярском крае 12-летняя школьница выдумала собственное похищение. По данным регионального МВД, плачущая девочка позвонила в полицию, заявив, что ее якобы похитил таксист, когда она возвращалась с тренировки поздним вечером. Свое примерное местоположение она назвать не смогла.

